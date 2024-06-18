Прав нет, но есть "Мерседес": у мамы чиновника миграционной службы нашли "лишние" миллионы

В семье начальника одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области обнаружили незаконные активы. Прокуратура просит суд изъять их в пользу государства.

Чиновник миграционной службы катается на дорогостоящем авто, которое принадлежит его матери.

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Что произошло

Во время мониторинга образа жизни семьи чиновника были установлены интересные детали. Его мама в 2023 году купила машину Mercedes Benz G400 D, стоимость которой составляет более 5,6 миллионов гривен. И все бы ничего, если бы женщина имела законный доход, который позволял бы ей приобрести такую ценную вещь. Также привлекает внимание тот факт, что мама чиновника владеет автомобилем, однако водительских прав у женщины нет.

Эксперты выяснили, что они ей и не были нужны, поскольку указанной машиной пользовался ее сын – чиновник миграционной службы и его близкие лица.

Ссылаясь на вышеупомянутую информацию, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с начальника одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области в доход государства активы, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение.

Напомним, что журналисты нашли у тещи нардепа от "Европейской солидарности" Олега Синютки недвижимое имущество на несколько десятков миллионов гривен, сведения о котором чиновник скрыл в декларации.

Расследователи "Схем" одновременно исследовали роскошный образ жизни девушки изаступника генпрокурора Дмитрия Вербицкого. Женщина владеет виллой за 48 миллионов гривен и Porsche за 4 миллиона, несмотря на то, что ее официальный доход не соответствует возможности приобрести такое роскошное имущество.