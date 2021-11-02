У Медведчука истекает срок домашнего ареста: что будут требовать прокуроры
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
Домашний арест пророссийского нардепа Виктора Медведчука по делу о госизмене закончился. В офисе генпрокурора пояснили: в отношении кума Владимира Путина будут просить о личном обязательстве с возложением на него определенных обязанностей.
В Печерском районном суде Киева 2 ноября рассматривают дело пророссийского политика Виктора Медведчука.
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Срок домашнего ареста Медведчука истек
Прокуроры Офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Медведчуку, которого подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.
Однако срок в 6 месяцев пребывания кума Путина под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, а его дальнейшее продление невозможно.
Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей,
– пояснили в Офисе генпрокурора.
Обязанности, которые будут просить наложить на Медведчука
- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;
- сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Текст сообщения Офиса генпрокурора
Разъяснение относительно избрания меры пресечения народному депутату Украины
Прокуроры Офиса Генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины.
Граничный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, поэтому его дальнейшее продолжение является невозможным.
Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров.
Среди обязанностей, которые будут просить возложить на подозреваемого парламентария прокуроры:
- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
- не отлучаться из г. Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;
- сдать на хранение в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, что подозреваемый народный депутат сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.