Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, дело в отношении пятого президента могут затянуть, чтобы рассмотреть его более спокойно.
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На судей могут давить
"Дело (Порошенко – 24 канал) очень сложное и безусловно оно конфликтное. Возле суда – большая толпа сторонников Петра Алексеевича, а это тоже психологическая нагрузка на суд, судью и на всех, кто участвует в заседании", – сказал политолог.
Политолог рассказал, что адвокаты затягивали время даже по менее резонансным делам. Это традиционная практика, способ защиты и давление на судей. В подобных ситуациях судья часто берет перерывы, чтобы сбить психологическую нагрузку. Иногда даже переносит заседание.
Судья может немного растянуть это во времени, чтобы сбить эмоции и рассмотреть это дело немного спокойнее.
Без меры пресечения могут возникнуть громкие обвинения
Также Владимир Фесенко считает, что сейчас говорится не о рассмотрении по существу дела, а об избрании меры пресечения.
"Мой прогноз: сегодня или чуть позже – и политически, и юридически вероятный вариант – это домашний арест. Как у Медведчука, чтобы было такое равновесие, чтобы никто не обижался и не подозревал, что "одному больше, другому меньше", – отметил Владимир Фесенко.
В случае, если мера пресечения не будет избрана, возникнут вопросы и громкие обвинения и в прокуратуру, и в Госбюро расследований, сказал политолог.
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Порошенко вернулся в Украину: коротко
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- Ранее в СМИ появилась информация, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство по взятию политика под стражу с возможностью внесения 1 миллиарда гривен залога.
- Кроме того, в России уже отреагировали на ситуацию вокруг Петра Порошенко. В Кремле заявили, мол, вообще не следят за его возвращением. В то же время российские СМИ активно освещают эту тему.