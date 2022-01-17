Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, дело в отношении пятого президента могут затянуть, чтобы рассмотреть его более спокойно.

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На судей могут давить

"Дело (Порошенко – 24 канал) очень сложное и безусловно оно конфликтное. Возле суда – большая толпа сторонников Петра Алексеевича, а это тоже психологическая нагрузка на суд, судью и на всех, кто участвует в заседании", – сказал политолог.

Политолог рассказал, что адвокаты затягивали время даже по менее резонансным делам. Это традиционная практика, способ защиты и давление на судей. В подобных ситуациях судья часто берет перерывы, чтобы сбить психологическую нагрузку. Иногда даже переносит заседание.

Судья может немного растянуть это во времени, чтобы сбить эмоции и рассмотреть это дело немного спокойнее. Владимир Фесенко Политолог

Без меры пресечения могут возникнуть громкие обвинения

Также Владимир Фесенко считает, что сейчас говорится не о рассмотрении по существу дела, а об избрании меры пресечения.

"Мой прогноз: сегодня или чуть позже – и политически, и юридически вероятный вариант – это домашний арест. Как у Медведчука, чтобы было такое равновесие, чтобы никто не обижался и не подозревал, что "одному больше, другому меньше", – отметил Владимир Фесенко.

В случае, если мера пресечения не будет избрана, возникнут вопросы и громкие обвинения и в прокуратуру, и в Госбюро расследований, сказал политолог.

Примите во внимание! 17 января в Печерском районном суде Киева проходит рассмотрение "угольного дела", в котором фигурирует Петр Порошенко. Ему должны избрать меру пресечения.

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