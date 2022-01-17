Пятый президент, по данным следователей, занимался управленческими и кадровыми вопросами. Об этом на брифинге в понедельник, 17 января, сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.
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Она отметила, что Медведчук и высшее руководство России разработали план создания искусственного дефицита угля. Кум Путина взял на себя функцию коммуникатора с Москвой и боевиками.
Порошенко – оставил за собой управленческие и кадровые вопросы и при необходимости административное влияние. В свою очередь Медведчук привлек к схеме Сергея Кузяру, который имел связи с боевиками,
– добавила Татьяна Сапьян.
"Угольное дело": что известно
- Порошенко 20 декабря 2021 года сообщили о подозрении в государственной измене. Она касается поставок угля на украинские ТЭЦ с оккупированных территорий Донбасса и Луганской области.
- В Государственном бюро расследований пытались вызвать политика на допрос, но он убежал за границу. Впоследствии стражи порядка обнародовали доказательства, что парламентарий, вероятно, не планировал свой визит заранее. Ведь купил билет на самолет уже после вручения повестки.
- Офис генерального прокурора 28 декабря направил в Раду уведомление о подозрении Порошенко.
- Печерский райсуд Киева 6 января арестовал имущество народного депутата. Адвокаты попросили назначить заседание на 17 января, когда Порошенко вернется в Украину.
- Служители Фемиды 17 января рассматривают так называемое "угольное дело", в котором фигурирует Порошенко.