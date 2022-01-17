Про це під час брифінгу в понеділок, 17 січня, повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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Вона зазначила, що Медведчук і вище керівництво Росії розробили план створення штучного дефіциту вугілля. Кум Путіна взяв на себе функцію комунікатора з Москвою та бойовиками.

Порошенко – залишив за собою управлінські та кадрові питання й у разі необхідності адміністративний вплив. Своєю чергою Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяру, який мав зв'язки із бойовиками,

– додала Тетяна Сапьян.

Зверніть увагу! У Державному бюро розслідувань запевнили, що "вугільна справа", в якій фігурує Порошенко, не є політично вмотивованою.

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