Про це під час брифінгу в понеділок, 17 січня, повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
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Вона зазначила, що Медведчук і вище керівництво Росії розробили план створення штучного дефіциту вугілля. Кум Путіна взяв на себе функцію комунікатора з Москвою та бойовиками.
Порошенко – залишив за собою управлінські та кадрові питання й у разі необхідності адміністративний вплив. Своєю чергою Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяру, який мав зв'язки із бойовиками,
– додала Тетяна Сапьян.
"Вугільна справа": що відомо
- Порошенку 20 грудня 2021 року повідомили про підозру в державній зраді. Вона стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ з окупованих територій Донеччини та Луганщини.
- У Державному бюро розслідувань намагалися викликати політика на допит, але він втік за кордон. Згодом правоохоронці оприлюднили докази, що парламентар, ймовірно, не планував свій візит заздалегідь. Адже придбав квиток на літак вже після вручення повістки.
- Офіс генерального прокурора 28 грудня надіслав до Ради повідомлення про підозру Порошенку.
- Печерський районний суд Києва 6 січня арештував майно народного депутата. Адвокати попросили призначити засідання на 17 січня, коли Порошенко повернеться в Україну.
- Служителі Феміди 17 січня розглядають так звану "вугільну справу", в якій фігурує Порошенко.