У меня друг без руки, – россиянин снял видео, как послал на**й военкомат

Россияне пытаются заменить более 20 тысяч ликвидированных в Украине солдат и десятки тысяч раненых. Мобилизация резервов неожиданно срывается.

Российские военкоматы предпринимают попытки набрать очередное "пушечное мясо" для войны против Украины. Перспектива стать фаршем после встречи с нашими героями начинает пугать россиян больше, чем возможная уголовная ответственность.

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Повестка через дверь

Россиянин снял видео о том, как к нему домой пришли вручать повестку. Он не открыл дверь и сказал, что не собирается идти на войну.

У меня друг в больнице лежит без руки, а брат его на кладбище лежит. Идите на**й со своей повесткой, я ни в какую Украину воевать не поеду,

– сказал он.

Пришедший с повесткой капитан пригрозил уголовной ответственностью, на что россиянин наивно заявил, что живет в правовой стране и будет отстаивать свою позицию в суде.

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