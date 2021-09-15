У меня нет политического мнения, – в Киеве полицейский заявил, что ему безразлично, чей Крым

Киевский полицейский оконфузился своей позицией относительно временно оккупированного Крыма. Правоохранитель заявил, что ему безразлично – украинский полуостров, или российский.

Полицейский советовал водителю не ждать крымские номера

Видео инцидента опубликовал активист Сергей Стерненко. Он рассказал, что ролик ему прислала его знакомая.

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Ситуация случилась еще в мае 2021 года. Женщина ездила на автомобиле с транзитными номерами, поскольку ждала, когда ей предоставят крымские. Сама она родом с полуострова и это была ее принципиальная позиция.

В Киеве водителя остановили патрульные, чтобы выяснить, почему автомобиль на транзитных номерах. Когда она объяснила ситуацию, патрульный не понял женщину и посоветовал получить киевскую регистрацию и "не мучиться".

Женщина через это возмутилась. Она спросила у полицейского, чей Крым.

У меня нет политической мысли. Я на службе. Ох йомайо, я же вам уже сказал – я на работе,

– заявил полицейский.

Такое мнение правоохранитель повторил несколько раз. "Пока не включили видеозапись этот полицейский несколько раз заявил, что ему вообще безразлично, Крым – Украина, или Россия", – добавил Стерненко.

Правоохранитель "живет на улице"

То, что Крым является украинским, прописано в Конституции Украины. Поэтому это отнюдь не "политическая мысль", а закон.

По данным Стерненко, одиозного полицейского зовут Виктор Лавицкий. Родом он из села Слободка Черниговской области.

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Если верить его декларации, то он живет на улице и не имеет ничего, кроме зарплаты. Хотя, думаю, он просто скрыл часть имущества, которым пользуется или владеет,

– пояснил активист.

В Нацполиции инцидент пока никак не прокомментировали.

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