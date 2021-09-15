Поліцейський радив водійці не чекати на кримські номери

Відео інциденту опублікував активіст Сергій Стерненко. Він розповів, що ролик йому надіслала його знайома.

До теми Хіба у нас зараз війна, – Kyivstoner вляпався у скандал через росіян

Ситуація трапилася ще у травні 2021 року. Жінка їздила на автомобілі з транзитними номерами, оскільки чекала, коли їй нададуть кримські. Сама вона родом з півострова і це була її принципова позиція.

У Києві водійку зупинили патрульні, аби з'ясувати, чому автомобіль на транзитних номерах. Коли вона пояснила ситуацію, патрульний не зрозумів жінку та порадив отримати київську реєстрацію і "не мучитись".

Жінка через це обурилася. Вона запитала у поліцейського, чий Крим.

У мене немає політичної думки. Я на службі. Ох йомайо, я ж вам вже сказав – я на роботі,

– заявив поліцейський.

Таку думку правоохоронець повторив кілька разів. "Поки не увімкнули відеозапис цей поліціянт кілька разів заявив, що йому взагалі байдуже, чи Крим – Україна, чи – Росія", – додав Стерненко.

Зверніть увагу! Те, що Крим є українським, прописано у Конституції України. Тому це аж ніяк не "політична думка", а закон.

Правоохоронець "живе на вулиці"

За даними Стерненка, одіозного поліцейського звати Віктор Лавицький. Родом він з села Слобідка Чернігівської області.

Цікаво Ніяких концертів: СБУ запевнила, що Моргенштерн в Україну не потрапить

Якщо вірити його декларації, то він живе на вулиці і не має нічого, крім зарплатні. Хоча, гадаю, він просто приховав частину майна, яким користується або володіє,

– пояснив активіст.

У Нацполіції інцидент наразі ніяк не прокоментували.

Поліцейський не відповів на питання про Крим: дивіться відео