У меня умерли собаки, бабушка Галя и любимый город – дневник мальчика из Мариуполя

С 24 февраля Россия варварски превращала красивый и успешный Мариуполь в руины, а также убивала его мирных жителей. 8-летний мариупольец рассказал о своих недетских эмоциях в дневнике.

Несколько страниц детской рукописи обнародовал мариупольский художник и актер Евгений Сосновский. Он отметил, что мальчик пережил настоящий ад.

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Ребенок рассказывает о травмах и гибели близких

Юный мариуполец отмечает, что ему – 8 лет, сестре – 15, а маме – 38, и она нуждается в перевязках. Его рассказ о обыденных вещах таких, как сон, чтение, прерываются страшными сообщениями.

Еще у меня умер дедушка. У меня – рана на спине, содранная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – выдрано "мясо на руке" и рана на ноге,

– рассказывает мальчик.

Переживая самое страшное в своей жизни, он ищет что-то хорошее и светлое. Так, пишет о своей новой подруге Вике, у которой – хорошие родители. Ребенок радуется, что у него вскоре день рождения и что бабушка вернулась, когда ходила за водой.

Мальчик пишет, что убили его город

Больше боли – на последней странице. Там шариковой ручкой нарисованы страшные и совсем недетские изображения: лежащие на полу люди, а также разрушенные дома. Все, что потеряли мариупольцы – с четверга, 24 февраля.

У меня умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь.

– детской рукой выведено жуткое предложение.

Дневник мальчика обнародовал мариупольский фотограф / Фото MRPL. city

Ребенок рассказал о страшных переживаниях / Фото MRPL. city

Мальчик проиллюстрировал происходящее в городе / Фото MRPL. city

Какая ситуация в Мариуполе: последние новости

2 мая с участием Красного Креста и ООН удалось вывезти из "Азовстали" более 150 гражданских людей. Только 3 мая им удалось доехать до Запорожья.

В ночь на 3 мая кафиры нанесли сокрушительные авиаудары по заводу. Погибли 2 мирных жителя, еще 10 человек получили ранения.

Утром 3 мая кафиры начали штурмовать завод , привлекли танки, пехоту, десантников.

Между тем, Россия незаконно депортирует жителей города на свою территорию. Люди вынуждены в течение нескольких недель выживать в фильтрационных лагерях.

Смотрите в видео: как сейчас выглядит "Азовсталь"