У Мінцифри рассказали, кто получит доступ к StarLink-интернет

У Мінцифри рассказали, что действительно есть спутник, который может раздавать интернет StarLink. Однако это не значит, что каждый из нас может подключиться к WI-FI в воздухе.

Соответствующую информацию в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник. Пояснил, что в некоторых регионах StarLink-интернет уже работает.

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StarLink-интернет в настоящее время предназначен для важных сфер

StarLink – это определенная система: есть спутник и есть антенна, которая ловит этот сигнал и дальше может передавать как WI-FI интернет в определенные локации,

– пояснил Баник.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре рассказал, что сейчас распределяют StarLink по тем точкам, где они наиболее необходимы:

по государственному сектору, где они нужны,

по медицинскому направлению,

иногда для средств массовой информации и так далее.

Соответственно там, где точно надо иметь бесперебойный доступ к интернету, где это важно.

Сейчас терминалы StarLink устанавливают в местах, где нет интернета из-за военных действий. По вопросам безопасности в министерстве не раскрывают список мест, где они установлены.

Мстислав Баник добавил, что возможно, со временем количество антенн в Украине позволит так или иначе в разных местах иметь доступ к StarLink. Однако это не мобильное покрытие, оно работает как WI-FI.

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