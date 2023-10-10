НАБУ и СБУ проводят обыски у мэра Мукачево: подозревают в нанесении ущерба на 100 миллионов
НАБУ и СБУ 10 октября посетили мэра Мукачево и председателя Мукачевского районного совета с обысками. Предварительной причиной является коррупционная схема продажи коммунальной земли возле стадиона "Авангард".
Об обысках у закарпатского председателя сообщили источники 24 канала в
структурах. Ранее СБУ уже объявила подозрение в коррупции еще одному мэру – главе Сум Александру Лысенко.
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Обыски в Закарпатье
Утром 10 октября НАБУ и СБУ пришли с обыском к городскому председателю Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо. Также правоохранители проверяют еще ряд компаний. Причиной является коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард" – участок прямо в центре города на берегу реки Латорица.
Правоохранители расследуют продажи земли в центре Мукачево / фото источников 24 Канала
Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 гектара коммунальной земли. Стоимость участка была занижена в несколько раз. Получила землю в центре Мукачево компания, фактически принадлежащая главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюка".
Обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги / фото источников 24 Канала
Цена земли была занижена в 10 раз, что привело к недополучению городским бюджетом Мукачево сумы в 100 миллионов гривен.
СБУ и НАБУ посетили и председателя Мукачевского районного совета / фото источников 24 Канала
Чиновники на Закарпатье: последние новости
- СБУ удалось задержать действующего депутата облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, по совместительству кума Медведчука . Он выбивал из местных жителей деньги для разрешения искусственных конфликтных ситуаций или вымышленных "коммерческих" споров.
- Президент 29 августа уволил главу СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова. Известно, что его отец является русским контрразведчиком Москвы, а сейчас он до сих пор активно пользуется соцсетями страны-террористки.
- Также в августе Мэр Рахова Виктор Медведь сбежал в Румынию на основании "командировки" – ранее обвинили в коррупции. Чиновник самостоятельно выписал себе документ сроком на три дня, однако в Украину не вернулся.