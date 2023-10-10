НАБУ и СБУ проводят обыски у мэра Мукачево: подозревают в нанесении ущерба на 100 миллионов

НАБУ и СБУ 10 октября посетили мэра Мукачево и председателя Мукачевского районного совета с обысками. Предварительной причиной является коррупционная схема продажи коммунальной земли возле стадиона "Авангард".

Об обысках у закарпатского председателя сообщили источники 24 канала в

структурах. Ранее СБУ уже объявила подозрение в коррупции еще одному мэру – главе Сум Александру Лысенко.

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Обыски в Закарпатье

Утром 10 октября НАБУ и СБУ пришли с обыском к городскому председателю Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо. Также правоохранители проверяют еще ряд компаний. Причиной является коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард" – участок прямо в центре города на берегу реки Латорица.

Правоохранители расследуют продажи земли в центре Мукачево / фото источников 24 Канала

Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 гектара коммунальной земли. Стоимость участка была занижена в несколько раз. Получила землю в центре Мукачево компания, фактически принадлежащая главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюка".

Обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги / фото источников 24 Канала

Цена земли была занижена в 10 раз, что привело к недополучению городским бюджетом Мукачево сумы в 100 миллионов гривен.

СБУ и НАБУ посетили и председателя Мукачевского районного совета / фото источников 24 Канала

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