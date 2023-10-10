Про обшуки у закарпатського голови повідомили джерела 24 Каналу у структурах. Раніше СБУ вже оголосила підозру у корупції ще одному меру – очільнику Сум Олександру Лисенку.

Дивіться також 13 мільйонів збитків: син посадовця РНБО і один з керівників "Укроборонпрому" отримали підозри

Обшуки на Закарпатті

Зранку 10 жовтня НАБУ та СБУ прийшли з обшуком до міського голови Мукачева Андрія Балоги та голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо. Також правоохоронці перевіряють ще низку компаній. Причиною є корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард" – ділянка прямо в центрі міста на березі річки Латориця.

Правоохоронці розслідують продаж землі в центрі Мукачева / фото джерел 24 Каналу

Влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 гектари комунальної землі. Вартість ділянки занизили у декілька разів. Отримала землю в центрі Мукачево компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк".

Обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги / фото джерел 24 Каналу

Ціна землі була занижена в 10 разів, що призвело до недоотримання міським бюджетом Мукачева суми у 100 мільйонів гривень.