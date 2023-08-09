Про це заявив журналіст Віталій Глагола. Він також оприлюднив копії документів, на підставі яких виїхав Медвідь, передає 24 Канал.

Дивіться також Нардепа викрили на хабарі у 85 тисяч доларів: ймовірно, йдеться про Гунька зі "Слуги народу"

Їхав у відрядження на "три дні"

Згідно із заявою про відрядження, яке сам собі й виписав мер Рахова, він мав поїхати до комуни Бістра, що у Румунії. Візит був запланований на 3 календарні дні – з 30 червня до 2 липня. Проте Медвідь з Румунії так і не повернувся на Закарпаття.

Сюр якийсь. Згідно з розпорядженням самому собі – їхав він до комуни Бістра для обговорення написання нового спільного грантового проєкту. От тільки повернутись із триденного відрядження не вийшло,

– заявив журналіст.

До слова, мер Рахова переховується від слідства вже понад 40 днів.

Документи про відрядження / Фото Віталій Глагола

"Відрядження" Медвідя перевірять у поліції

Поліція Закарпаття вже перевіряє законність перетину держкордону колишнім міським головою Рахова – Віктором Медведем. Слідчі ГУНП в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за фактом перетину державного кордону України.

Наразі встановлено, що посадовець скористався службовим становищем та для того, щоб покинути межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати 3 доби, однак до сьогоднішнього дня фігурант так і не повернувся в Україну,

– повідомили у поліції.

В поліції кваліфікували такі дії за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – "Незаконне переправлення через державний кордон України".

Мера Рахова оголосили у розшук

Міністерство внутрішніх справ офіційно оголосило мера Рахова у розшук від 21 липня 2023 року. Його розшукують за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

частини 4 статті 191 Кримінального кодексу України – "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";

частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України – "Службове підроблення".

Після цього, 4 серпня 2023 року, Медвідь написав заяву на звільнення з посади мера Рахова. У зверненні, яке опублікували у пресслужбі міськради, Медвідь відкинув усі звинувачення. Він назвав це "дезінформацією" та "брудом".

Не вважаю потрібним залишатися на посаді, коли частина виборців смакує дезінформацією. Працював чесно, не нажив жодного матеріального блага неправдиво,

– заявив Медвідь.



Заява на звільнення з посади мера Рахова / Фото Рахівська міська рада

До слова, 9 серпня на позачерговій сесії Рахівської міської ради Медвідя звільнили з посади мера міста.