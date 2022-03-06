В Москве автозак, который вез задержанных антивоенных митингующих, попал в аварию

Антивоенные митинги и демонстрации в России постепенно становятся более массовыми. Поэтому диктаторский режим Путина задерживает все больше протестующих.

Один из автозаков, в котором везли задержанных в Москве антивоенных митингующих, попал в аварию. В сеть выложили фото и видео ужасного ДТП.

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Отмечается, что авария произошла на Комсомольском проспекте в Москве. По словам очевидцев, в автозаке перевозили 27 человек, 11 из них в результате ДТП пострадали.

Автозак с задержанными антивоенными митингующими в Москве попал в ДТП / Фото NEXTA Live

Автозак с задержанными антивоенными митингующими в Москве попал в ДТП / Фото NEXTA Live

Автозак с задержанными антивоенными митингующими в Москве попал в ДТП / Фото NEXTA Live

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