Один з автозаків, у якому везли затриманих у Москві антивоєнних мітингувальників, потрапив в аварію. У мережу виклали фото і відео жахливої ДТП.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Зазначається, що аварія трапилась на Комсомольському проспекті у Москві. За словами очевидців, в автозаку перевозили 27 людей, 11 з них унаслідок ДТП постраждали.
Автозак із затриманими антивоєнними мітингувальниками у Москві потрапив у ДТП / Фото NEXTA Live
Автозак із затриманими антивоєнними мітингувальниками у Москві потрапив у ДТП / Фото NEXTA Live
Автозак із затриманими антивоєнними мітингувальниками у Москві потрапив у ДТП / Фото NEXTA Live
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!