Один з автозаків, у якому везли затриманих у Москві антивоєнних мітингувальників, потрапив в аварію. У мережу виклали фото і відео жахливої ДТП.

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Зазначається, що аварія трапилась на Комсомольському проспекті у Москві. За словами очевидців, в автозаку перевозили 27 людей, 11 з них унаслідок ДТП постраждали.

Автозак із затриманими антивоєнними мітингувальниками у Москві потрапив у ДТП / Фото NEXTA Live

Автозак із затриманими антивоєнними мітингувальниками у Москві потрапив у ДТП / Фото NEXTA Live

Автозак із затриманими антивоєнними мітингувальниками у Москві потрапив у ДТП / Фото NEXTA Live

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