У нардепа ОПЗЖ Столара проводят обыски, – СМИ

Правоохранители проводят обыски у народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Столара.

Правоохранители пришли с обыском к Вадиму Столару. В издании отметили, что им сообщили об этом источники в правоохранительных органах.

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У Столара стоит "запрет на выезд"

Вадим Столар оставил Украину за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину и находился в Дубае. С 24 февраля он почти год не посещал заседания Верховной Рады. Однако, к удивлению коллег, вернулся и 12 января 2023 года и впервые за все время посетил заседание. К тому же не сам, а со своим однопартийцем Игорем Абрамовичем, также все это время находившимся в "теробороне Монако".

Журналист-расследователь Михаил Ткач сообщал, что 20 и 21 января Столар пытался выехать из Украины, однако его не выпустили на границе и он был вынужден вернуться в Киев.

Источники среди пограничников говорят, что по Столару сейчас стоит запрет на выезд,

– писал Михаил Ткач.

Уже 1 февраля журналисты сообщили, что у него проводят обыски. Однако детали обысков и их причины пока неизвестны. Сам народный депутат тоже пока тоже не комментировал следственные действия.

1 февраля – плодотворный день для правоохранителей

1 февраля общественность удивила ряд важных событий – на разных ступенях власти проходят обыски и проводятся подозрения. Итак, только за этот день стало известно о:

Обысках в Налоговой Киева;

Вручении сообщений о подозрении должностным лицам Министерства обороны ;

Обысках у Коломойского по "Укрнафте";

Обысках у Авакова ;

Обысках у Столара;

В частности, своим сообщением это подтвердил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. При этом он анонсировал увольнение всего руководящего состава Таможни.

Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться,

– написал он.

Также он сообщил, что в этот же день прошла еще целая серия негласных следственных действий.