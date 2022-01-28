У нас что, в Киеве ездят танки, – Зеленский призвал не паниковать

Владимир Зеленский призвал не паниковать из-за возможности вторжения России. Он подчеркнул, что публикации западных СМИ свидетельствуют о том, что по улицам Украины ездят танки проходит мобилизация.

Зеленский 28 января встретился с иностранными СМИ, чтобы ответить на вопрос о самой актуальной теме – угрозе полномасштабного нападения Москвы на Украину.

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Президент призвал не паниковать

Глава государства раскритиковал информационную политику стран Запада. Ведь из сообщений в их СМИ складывается впечатление, что в Украине продолжается мобилизация, а по улицам городов уже ездят танки.

Я не считаю ситуацию более напряженной, чем в пик учений. Тогда она тоже была очень острой. Но тогда такой информационной политики не было. Я говорил с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной,

– подчеркнул Зеленский.

Он предложил, чтобы западные журналисты приехали в Киев и увидели, ездят ли по улицам города танки. "Если вы не в Украине, то создается такое впечатление", – добавил политик. Однако обратил внимание, что на самом деле это не так, а Украине не нужна такая паника.

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