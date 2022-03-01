"У нас даже дворовых кошек таким не кормят": оккупантам раздали просроченные сухпайки

Украина продолжает смело бороться с российскими захватчиками. Враг с каждым днем терпит потери и похоже имеет проблемы с продовольствием.

Украинские военные обнаружили ящики с сухпайками, которые Россия дает своей армии на войну. Срок годности у них истек 7 лет назад.

К теме Цена жизни по-русски: Кремль будет давать семьям своих убитых в Украине военных 100 долларов

Украинский боец показал, что сухпайки были изготовлены в 2013 году. А срок годности у них истек еще в 2015 году.

У нас таким даже дворовых кошек не кормят. Русский солдат, ты просто идиот, если еще ничего не понял,

– сказал украинский боец.



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!