У нас есть то, чего нет у них, – Зеленский рассказал, почему война стала народной

Владимир Зеленский дал интервью немецкой газете Die Zeit, в котором рассказал о том, как наша страна уже третью неделю героически сопротивляется агрессору России. По его словам, для украинцев эта война стала народной.

Эта война стала народной войной против захватчиков, – Зеленский

Именно так президент ответил на вопрос, есть ли смысл посылать на войну аматоров против профессиональных солдат, пишет 24 канал. Журналист отметил, что в бой идут тысячи мирных жителей Украины. Среди них – и мужчины, и женщины.

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Когда ты защищаешь не просто какую-нибудь территорию, а государство в целом, саму национальную государственность, ты защищаешь ее так, как умеешь,

– ответил Зеленский.

Он сказал, что у Украины нет такого количества солдат, техники и ракет, как у России. Однако у нас есть то, чего нет у них. Это люди, которые по-настоящему ценят свою свободу и готовы за нее бороться.

Поэтому, по мнению президента, это противостояние стало для украинцев народной войной против захватчиков. А при таких условиях определенная функция и задача найдется для каждого. В том числе, и в территориальной обороне.

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