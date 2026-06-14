"У нас есть хорошие идеи": Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшие дни

Владимир Зеленский подтвердил, что проведет личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита G7. Накануне лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого подробно обсудили перспективы завершения войны, ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Украины.

По словам Зеленского, стороны договорились продолжить переговоры уже во время саммита "Большой семерки".

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Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Трампа на саммите?

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, во время которого стороны договорились о личной встрече в кулуарах саммита G7. Глава государства отметил, что беседа была содержательной и касалась ряда ключевых вопросов.

По словам Зеленского, одной из центральных тем переговоров стала война России против Украины и возможные шаги для ее завершения. Кроме того, глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за помощь, которую Украина получает с начала полномасштабной войны.

Зеленский подчеркнул, что украинцы помнят все решения Вашингтона по поддержке Украины – от поставки противотанковых комплексов Javelin до передачи систем Patriot.

Во время телефонного разговора президент Украины также проинформировал американского коллегу о последней ситуации на поле боя. По словам Зеленского, он рассказал Трампу об укреплении позиций Украины и последних событиях на фронте. Особое внимание лидеры уделили возможным решениям, которые могут способствовать приближению мира и сохранению жизней.

Зеленский также намекнул, что у украинской стороны есть ряд наработок, которые могут стать предметом обсуждения во время предстоящей встречи с Трампом. Президент не стал раскрывать подробности, однако отметил, что речь идет об инициативах, направленных на достижение мира и защиту людей.

У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни,

– заявил он.

Ожидается, что встреча Зеленского и Трампа станет одним из самых обсуждаемых событий саммита G7, который начнется в ближайшие дни.

О чем Украина будет просить Трампа на саммите?

Украина и европейские союзники готовят для президента США Дональда Трампа три ключевых просьбы, которые планируют обсудить во время саммита G7.

Первый блок касается продолжения и усиления военной поддержки Украины, в частности поставки дополнительного вооружения для удовлетворения критических потребностей обороны. Особое внимание уделяется системам противовоздушной обороны Patriot, поскольку их ракеты-перехватчики расходуются быстрее, чем их производит американская оборонная промышленность.

По словам Владимира Зеленского, Украина ежемесячно применяет от 60 до 70 ракет для систем Patriot, что создает дефицит в запасах. На этом фоне Киев просит США разрешить запуск производства таких ракет на территории Украины, а также обращается к Германии с просьбой передать дополнительные боеприпасы со своих складов.

Вторая ключевая просьба касается финансовой поддержки. Несмотря на уже согласованную европейскую помощь в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро, Украина нуждается дополнительно как минимум в 20 миллиардах для обеспечения оборонных нужд.

Третьим направлением является усиление координации с партнерами для стабильного финансирования и долгосрочной поддержки обороноспособности Украины. Киев рассчитывает, что эти вопросы станут ключевыми в переговорах с Трампом во время G7.