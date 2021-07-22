У нас много вопросов, – Кулеба о соглашении США и Германии

Украина имеет немало вопросов к соглашению по "Северному потоку-2", которое подписали Джо Байден и Ангела Меркель. В украинском МИД подчеркнули: хотят знать, как договоренность учитывает риски для Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции. Чиновник в очередной раз подчеркнул, что вопрос российского проекта – это прежде всего вопрос безопасности.

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Мы будем разговаривать с США и Германией

У нас много вопросов о том, как американо-германское соглашение способно снизить риски, связанные с безопасностью Украины и стран Центральной Европы из-за запуска "Северного потока-2". Мы будем разговаривать с США и Германией по этому поводу,

– отметил Кулеба.

Министр считает, что главное, чтобы формулировки, касающиеся безопасности, в соглашении были "сильнее". Экономический блок документа пока изучают, уже после этого официальный Киев представит свою позицию.

Непонятно, будет ли выполнять обязательства Россия

Однако Кулеба уже видит одну большую проблему: непонятно, готова ли выполнять Москва свои обязательства. Речь идет именно о части сохранения роли Украины как транзитной.

Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток-2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать,

– пояснил глава МИД.

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что Украину не привлекали к подготовке пакета договоренностей между США и Германией. Несмотря на это, Киев продолжает диалог по минимизации угроз от "Северного потока-2".

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В соглашении говорится о гарантиях для Украины

Отметим, что о согласовании позиции между США и Германией по российскому проекту стало известно 21 июля. В документе говорится об обеспечении гарантий по транзиту газа через Украину. Германия также будет инициировать санкции, если Россия "будет использовать газ как оружие".