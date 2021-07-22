У нас много вопросов, – Кулеба о соглашении США и Германии
Источник:24 канал
Украина имеет немало вопросов к соглашению по "Северному потоку-2", которое подписали Джо Байден и Ангела Меркель. В украинском МИД подчеркнули: хотят знать, как договоренность учитывает риски для Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции. Чиновник в очередной раз подчеркнул, что вопрос российского проекта – это прежде всего вопрос безопасности.
Все на тему Соглашение по "Северному потоку-2" между США и Германией: что произошло и как реагирует Украина
Мы будем разговаривать с США и Германией
У нас много вопросов о том, как американо-германское соглашение способно снизить риски, связанные с безопасностью Украины и стран Центральной Европы из-за запуска "Северного потока-2". Мы будем разговаривать с США и Германией по этому поводу,
– отметил Кулеба.
Министр считает, что главное, чтобы формулировки, касающиеся безопасности, в соглашении были "сильнее". Экономический блок документа пока изучают, уже после этого официальный Киев представит свою позицию.
Непонятно, будет ли выполнять обязательства Россия
Однако Кулеба уже видит одну большую проблему: непонятно, готова ли выполнять Москва свои обязательства. Речь идет именно о части сохранения роли Украины как транзитной.
Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток-2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать,
– пояснил глава МИД.
Актуально Верховная Рада просит США и Евросоюз остановить запуск "Северного потока-2"
В соглашении говорится о гарантиях для Украины
Отметим, что о согласовании позиции между США и Германией по российскому проекту стало известно 21 июля. В документе говорится об обеспечении гарантий по транзиту газа через Украину. Германия также будет инициировать санкции, если Россия "будет использовать газ как оружие".