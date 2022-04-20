У нас никогда не будет покоя, пока Россия не разлетится, – Андрухович

Война России против Украины должна дойти до момента, когда украинцы будут четко понимать свою более сильную позицию. Тогда врагу ничего не останется, кроме как принять пункты, которые мы сформулируем для него.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал писатель Юрий Андрухович. Он подчеркнул, что страна, умоляющая других стать гарантами ее безопасности, – это априори проигрышная позиция.

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Когда Россия остановится

"У нас никогда не будет покоя, счастья, мира и согласия, пока Россия не разлетится. Пока ее не демилитаризуют и она не станет нейтральным образованием", – заявил Андрухович.

В то же время, писатель отметил, что тогда Украина может выступить единственным гарантом. То есть отвечать за безопасность разоруженной, безъядерной, нейтральной и раздробленной на многие другие образования России.

Андрухович предположил, когда Россия остановится: смотрите видео