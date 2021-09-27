Открывается новый фронт – Лукашенко заявил об угрозе со стороны Украины из-за НАТО

Александр Лукашенко заявил, что на границе Украины и Беларуси открывается новый "фронт". Мол, все потому, что на территорию нашего государства "тянут войска НАТО".

Мы видим признаки непристойных действий в отношении Беларуси, – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси 27 сентября заслушал доклад силовиков о ситуации на границе. По итогам он поручил пограничникам быть особенно внимательными на границе с Украиной.

Интересно Россия навязывает, – военный эксперт сказал, угрожает ли Украине оружие, которое покупает Лукашенко

В Польше разворачивают войска. К тому же иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как Литва лезет в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят,

– заявил диктатор.

По его словам, в Украине под видом учебных центров "создают базы США". Там спецслужбы якобы обучают белорусских беженцев работать против Минска. Лукашенко решил, что ему следует на это как-то реагировать.

Более того, у границы Беларуси с Украиной якобы находят тайники оружия. Это, по мнению Лукашенко, "признаки непристойных действий" со стороны Киева.

Без Путина никуда

Всю эту "ситуацию с размещением войск НАТО в Украине" диктатор обсудил с главой Кремля Владимиром Путиным. Политики договорились "одобрять действия в ответ".