Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Трамп во время встречи?

Американский лидер положительно оценил прошедший саммит НАТО, назвав его хорошим. Также Трамп заявил, что поддерживает хорошие личные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

От Овального кабинета и по сей день. У Украины большое будущее, здесь и земли, и активы, и люди, бесспорно,

– отметил он.

В то же время президент США охарактеризовал Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина как "сложных людей".

Во время общения с журналистами Трамп подчеркнул, что рассчитывает на прекращение боевых действий.

Мы хотим увидеть прекращение огня. Я думаю, того же самого хочет президент Путин,

– сказал президент США.

Напомним, 7 июля Владимир Зеленский сообщил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, переговоры будут касаться вопросов, имеющих стратегическое значение для Украины.

Одной из ключевых тем станет усиление защиты украинского неба и создание антибаллистической коалиции. Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО. Отвечая на вопрос о своем настроении перед беседой с американским лидером, Зеленский подчеркнул, что настроен решительно.

Президент также отметил, что встречи с партнерами в кулуарах саммита уже дали первые результаты. По словам Зеленского, одним из приоритетных направлений остается формирование антибаллистической коалиции для усиления защиты Украины от ракетных атак. Ожидается, что тема оборонной поддержки станет одной из центральных в ходе переговоров с Дональдом Трампом.