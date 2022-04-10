У нас свои планы, – Кулеба о назначении "сирийского мясника" командующим штурма Украины

План России на быстрый захват Украины провалился. Поэтому там решили его изменить. А вместе с ним и исполнителя кремлевских приказов. Однако это не помешает Украине придерживаться своего плана по защите.

Теперь вторжением в Украину будет руководить генерал Александр Дворников, до этого имевший опыт войны в Сирии. Там он получил прозвище "сирийский мясник" за тактику ведения войны, которая предусматривала большое количество гражданских жертв.

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В Украине довольно сдержанно отнеслись к такой смене руководства у оккупантов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этот счет заявил, что первоначальный план России по вторжению в Украину "провалился" и что "история покажет, чей план перевесит".

"Теперь у них другой план, а у нас свой", – заявил Дмитрий Кулеба.

"Что бы Россия ни планировала делать, у нас есть своя стратегия, и эта стратегия базируется на убеждении, что мы выиграем в этой войне и освободим наши территории", – подчеркнул украинский дипломат.

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