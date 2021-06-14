У нас осложненность, у нас война, – Зеленский о сотрудничестве с МВФ и реформах

Президент Владимир Зеленский заявил, что Международный валютный фонд не может выдвигать Украине такие же условия для сотрудничества, как другим странам. Все потому, что у нас уже 8 год идет война.
Это несправедливо, – президент
Из-за войны Украина должна по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ. Об этом глава государства заявил в интервью трем иностранным изданиям.
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Нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ и Украины с другими странами. Нас просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть осложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное,
– пояснил Зеленский.
В то же время он отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ является важным для экономической стабильности и инвестиционного климата. Все потому, что к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.
"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – заверил политик.
Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ
- В июне 2020 года Фонд утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, согласно которой государство должно было бы получить 5 миллиардов долларов. Летом 2020 года Киеву выделили 2 миллиарда.
- МВФ должен был направить еще 700 миллионов долларов двумя траншами, но этого до сих пор не произошло.
- В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине. Однако в феврале 2021 года деньги Украине не выделили.
- Сейчас программа стоит на паузе, пока Киев не выполнит обязательства.
- По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, если деньги не выделят, то ничего катастрофического не произойдет.