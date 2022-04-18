У нас все хорошо благодаря ПВО, ничего чрезвычайного не произошло, – мэр Василькова

Российские оккупанты утром 18 апреля атаковали с воздуха Васильков на Киевщине. Система противовоздушной обороны обезвредила угрозу.

Глава общины Наталья Баласинович сообщила, что ситуация остается под контролем.

Читайте также Россияне нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову, – Садовый

Для рашистов нет ничего святого и даже начало Страстной недели не остановило этих варваров. Благодаря нашей ПВО все хорошо,

– сказала мэр Василькова.

По ее словам, сейчас местные жители могут услышать взрывы – идет детонация, вероятно, обломков ракет. Наталья Баласинович призвала граждан быть бдительными.

"Как только вы видите пожар или его начало сразу информируйте ГСЧС или меня. Будьте бдительны, никуда не лезьте, не занимайтесь блогерством, ничего не снимайте. Берегите себя, все будет хорошо", – добавила она.

К слову, ранее в сети 18 апреля обнародовали данные о взрывах в Василькове на Киевщине.