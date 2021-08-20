У нее есть ответственность за судьбу Украины, – политолог о визите Меркель в Россию

Перед приездом в Киев канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву. Встреча с Владимиром Путиным состоится 20 августа. Это похоже на символическое прощание.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Встреча Меркель и Путина является прощальным уходом от восточной политики.

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Канцлеру важна прежде всего Германия

По словам Андреаса Умланда, немецкие политики и бизнесмены не очень интересуются Украиной и в целом геополитикой. Меркель же прежде всего выступает как представительница немецких интересов.

У нее высокая ответственность за судьбу Украины. Она в сложной ситуации. У Германии есть региональные и частные экономические интересы в осуществлении "Северного потока-2" и его эксплуатации,

– пояснил эксперт.

Он считает, что последние 7 лет все говорит о том, что Меркель интересуется Украиной. "У нее есть забота относительно Украины. Во внешней политике Германии она немало вложила в украинскую тематику", – отметил политолог.

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Решит ли что-то Меркель напоследок

По словам эксперта, Меркель хочет передать восточную политику следующему правительству. На встрече с главой Кремля канцлер может снова искать компромиссные решения между Россией и Украиной. Прежде всего по "Северному потоку-2" и Донбассу.

Я не думаю, что это к чему-то приведет, но Меркель действительно будет стараться найти компромиссные точки,

– подчеркнул Умланд.

Российский газ тоже в повестке дня

После 2024 года истекает срок контракта по транзиту российского газа через Украину. По его мнению, этот вопрос является самым важным во время встречи политиков.

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"Байден и Меркель сказали, что транзит российского газа через Украину будет продлен еще на 10 лет. Я не знаю, с какими месседжами канцлер будет об этом говорить в Москве. Однако очевидно газ будет одной из тем для обсуждения", – сообщил Умланд.

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