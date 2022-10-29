У него отмерла часть мозга, – российский оппозиционер о выступлении Путина на Валдае

За 8 месяцев войны кремлевский диктатор Владимир Путин к которым только заявлениям не прибегал. Недавняя речь сумасшедшего на Валдае стала в некотором смысле революционной.

Это выступление Путина ознаменовалось поразительной абсурдностью. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

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Речь действительно выделялась невероятной концентрацией этого абсурда. В целом это были конвульсии. Очевидно, уже отмерла какая-то часть мозга, отвечающая за логику и причинно-следственные связи,

– уверяет Яковенко.

Путину нужен врач

Российский диктатор никак не может определиться, что же происходит в Украине – наверное, спецоперация. А может быть, "народная", "священная" или "отечественная" война? Последняя версия сумасшедшего – "гражданская война".

"Вы наивно думаете, что это война, которую ведет фашистская Россия. На самом деле Путин считает, что это – гражданская война. По его мнению, украинцы и россияне – это один народ, а значит, между ними идет гражданская война", – отметил Яковенко.

По словам Яковенко, такая неопределенность объясняется тем, что никто не понимает самого важного – что это такое и зачем все затеяно. "Путин сам этого не понимает", – подчеркивает он.

Во время выступления кремлевского диктатора спросили, для чего он начал войну. Путин ответил, что, оказывается, за 8 лет в Украине создали эшелонированные системы обороны, и если бы он 24 февраля не напал, их бы построили не только на Донбассе, но и по всей стране. Впрочем, спросить, какую связь между системами обороны внутри суверенной страны и вероятным нападением Украины на Россию никто не догадался.

"Это система обороны. Люди ставят у себя железные двери, чтобы на них не напали. Это же не значит, что они собираются грабить соседей", – подчеркнул оппозиционер.

Яковенко убежден, что у Путина очень серьезный диагноз. В частности, наблюдается полная деградация личности.

Там очень серьезный диагноз. Это распад личности, безусловно. И свидетелем этого был весь мир. В этом смысле действительно удивительная вещь,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Сегодня Путин не только лжет, но и верит в свою ложь. Он рисует свою картинку мира в которой удобно существовать, в которой он не идиот и подлец. "Если он откажется от этого, эти два слова – идиот и подлец – проступят у него на лбу. Поэтому сейчас он уже верит в то, что говорит", – подытожил российский оппозиционер Игорь Яковенко.

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Феноменальный абсурд

Сегодня весь мир видит Россию по-другому. Это уже не та страна, с которой могли о чем-то говорить и договариваться в декабре прошлого года. Однако Путин считает, что ничего не изменилось. По мнению Михаила Шейтельмана, нашему больному становится все хуже. Политтехнолог выделил два шедевра, которые в своей речи Путин издал один за другим:

литературный разбор произведения "Бесы" – Путин виртуозно проанализировал произведение Достоевского с разных сторон;

обвинение Запада в том, что они выкололи глаза Копернику, забили камнями Шекспира и отрезали язык Цицерону.

Отметим, что в сети также обратили внимание на состояние здоровья диктатора. Во время выступления он часто кашлял, а его рука была нездорового сине-зеленого цвета. Более того, было заметно, что диктатору трудно держаться на ногах.