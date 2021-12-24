У него психологическая травма, – Ткаченко о заявлении Путина, что Украину придумал Ленин

Накануне во время пресс-конференции Владимир Путин ошарашил заявлением о том, что Украину якобы создал Ленин. Министр культуры Александр Ткаченко считает, что глава государства-агрессора получил тяжелую психологическую травму во время распада СССР.

Ткаченко назвал пресс-конференцию Путина "4-часовым спектаклем одного актера". Министр отметил, что смотреть его он не имел ни времени, ни желания.

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Путин получил тяжелую психологическую травму во время распада СССР

Для публикации Ткаченко использовал материалы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Судя по всему, психологическая травма российского президента от распада Советского Союза настолько велика и болезненна, что он топчет учебники и украинской и собственной – российской истории. По такому принципу можно считать, что и Россию в существующих границах создал Ленин,

– написал Ткаченко.

Министр напомнил главе Кремля, столице Украины – Киеву – более полутора тысяч лет. Ткаченко отметил, что Путину очевидно необходима помощь специалистов, чтобы пережить эту травму.

Путин не может предоставить гарантий ненападения на Украину

Ткаченко отметил, что Путин не может предоставить гарантий ненападения на Украину и Майдан продолжает называть "переворотом". Глава Кремля требует от НАТО не расширяться.

Он (Путин – 24 канал), человек, сидящий у власти уже дольше Брежнева, человек, который ради продолжения власти менял Конституции, отравлял людей за границей, уничтожал и ограничивал работу СМИ, оккупировал территории нескольких стран и т. д.,

– охарактеризовал Путина министр культуры.

Ткаченко подчеркнул, что требования Путина несопоставимы. Ведь Украина хочет в НАТО, чтобы защититься именно от России.

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Коротко об очередном маразматическом заявлении главы Кремля:

Путин назвал Ленина "основателем" Украины во время пресс-конференции 23 декабря.

Таким странным образом российский президент пытался найти "историческую почву" оккупации Крыма.

Впоследствии глава Кремля уточнил свою версию: мол, Ленин "создал" Украину уже после смерти – по своим принципам.

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Текст публикации Александра Ткаченко:

"Ленин создал Украину". Судя по всему, психологическая травма российского президента от распада Советского Союза настолько велика и болезненна, что он топчет учебники и украинской и собственной – российской истории. По такому принципу можно считать, что и Россию в существующих границах создал Ленин. Напомню, столице Украины – Киеву – более полутора тысяч лет. Думаю, Путину нужна консультация специалистов, чтобы пережить эту травму.

Путин заявил, что русскоязычных людей выдавливают с территории Украины. Яркий пример, чтобы процитировать самого российского президента: "Кто обзывается, тот сам так называется". Миллионы переселенцев, тысячи погибших. Причем, в основе своей это были именно русскоязычные люди. Те, кто спасался от вторжения путинских войск в Крым и на Донбасс.

Гарантий не нападать на Украину Путин предоставить не может. Он продолжает называть Майдан переворотом и советует как строиться миру вокруг России.