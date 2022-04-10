У них не будет выбора – Подоляк уверен, что Европа введет эмбарго на российские энергоносители

Европа, как и весь цивилизованный мир, поддерживает Украину в борьбе с оккупантами. Однако из-за своей зависимости от российских энергоносителей эмбарго на них пока не ввели.

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, у Европы нет выбора, вводить ли эмбарго. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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У Европы не будет выбора, вводить ли эмбарго

Подоляк убежден, что Европа в конце концов введет эмбарго на российские нефть, газ и уголь.

Я думаю, что у них не будет выбора, потому что это вопрос выживания цивилизации. Смотрите, если есть такая страна как Россия, которая может прийти и просто резать детей, убивать, сжигать женщин, это выбор цивилизации,

– отметил советник главы ОП,

По его словам, европейским странам нужно выбрать, где они хотят быть – в цивилизации или в варварстве.

"Если страны Запада это для себя еще не решили, по каким-то там своим принципам, то у них не будет выбора не избрать сторону. Сегодня перед миром стоит конкретная задача избрать сторону – белое или черное, зло или добро. Украина – на стороне добра", – добавил Подоляк.

Он отметил, что Украина – прозрачное государство. Ее граждане на весь мир заявили, что будут защищать своими жизнями добро, борясь против конкретного зла, ведь все видят, что делает Россия.

"Это уже не вопрос войны. Это вопрос попытки уничтожить другую нацию по принципу даже не этническому, это важно, а по принципу гражданства. То есть россияне убивают украинцев, потому что у нас паспорт украинский ", – отметил советник главы ОП.

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Мир должен избрать сторону

По его словам, в мире уже имелись этнические геноциды, однако сейчас в Украине происходит социальный, институциональный геноцид. Оккупанты пытаются уничтожить украинцев из-за того, что просто их ненавидят, потому что они – Украина – это "негосударство", как говорил президент страны-террористки Владимир Путин.

"Европе, как и всему цивилизованному миру, придется выбрать: они с людоедами, которыми сегодня является Российская Федерация или они с цивилизацией, каковой является сегодня Украина", – добавил Подоляк.

Он отметил, что Украина, как молодая цивилизация, может защитить свое право быть суверенным государством. Сейчас наши граждане этим занимаются и обязательно победят захватчиков.

"48 дней – это уже конкретный приговор для Российской Федерации", – заявил Подоляк.

По словам советника главы ОП, он не понимает, почему Европе невозможно очень несущественно снизить уровень своей жизни. К примеру, чтобы вместо 2 тысяч евро ежемесячного дохода для рядового работника предприятия было 1800 евро. Подоляк подытожил, что именно эти 200 евро и будут платой за то, чтобы людоедская философия, которую сегодня пропагандирует Россия, не распространялась на всю Европу.

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