У них ситуация критическая, – военный эксперт объяснил скрытую мобилизацию в России

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты начали скрытую мобилизацию в Краснодарском крае. Это может означать лишь одно – у врага уже критическая ситуация.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, захватчики недооценили свое войско.

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Жданов: Пока соберут мобилизацию, мы добьемся успехов

Как отметил Жданов, российский диктатор так и отважился подписать указ о ведении военного положения в отдельных регионах России. Он не объявил открытой мобилизации, потому что это может вызвать социальный взрыв.

В вооруженных силах России ситуация настолько критична, что в Южном военном округе, это находится в штаб-месте Ростова-на-Дону, объявлена ​​скрытая мобилизация,

– подчеркнул он.

В частности, военный эксперт подчеркнул, что сейчас нужно наблюдать за тем, как орки будут собирать скрытых мобилизованных. Мол, интересно, кто сейчас побежит в военкомат за автоматом, чтобы поехать воевать в Украину.

Время, которое Россия упустила, не подготовила и недооценила наши возможности – это наше преимущество. Они уже опаздывают. Пока соберут скрытую мобилизацию, мы уже можем достичь оперативных успехов в борьбе. Олег Жданов Военный эксперт

Военный эксперт отметил, что еще до начала вторжения России в Украину пришел к выводу, что россиянам нужно иметь полумиллионную группировку, а также полмиллиона резерва, чтобы начать полномасштабную войну. "Они решили, что 120 тысяч им хватит", – объяснил он.

Отметим, что планировалось, что Россия 4 марта объявит военное положение и открытую мобилизацию. Решения должны были принят на внеочередном заседании Госдумы. Однако этого так и не произошло.

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