Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, загарбники недооцінили своє військо.

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Жданов: Поки зберуть мобілізацію, ми досягнемо успіхів

Як зауважив Жданов, російський диктатор так і наважився підписати указ про ведення воєнного стану в окремих регіонах Росії. Він не оголосив відкритої мобілізації, тому що це може спричинити соціальний вибух.

У збройних силах Росії ситуація настільки критична, що у Південному військовому окрузі, це у штаб-місці Ростова-на-Дону, оголошена прихована мобілізація,

– наголосив він.

Зокрема, військовий експерт підкреслив, що зараз треба спостерігати за тим, як орки збиратимуть прихованих мобілізованих. Мовляв, цікаво, хто зараз побіжить у військкомат по автомат, щоб поїхати воювати в Україну.

Час, що Росія опустила, не підготувала і недооцінила наших можливостей – це наша перевага. Вони вже запізнюються. Поки зберуть приховану мобілізацію, то ми вже можемо досягнути оперативних успіхів у боротьбі. Олег Жданов Військовий експерт

Військовий експерт відмітив, що ще до початку вторгнення Росії в Україну дійшов висновку, що росіянам потрібно мати пів мільйонне угруповання, а також пів мільйонна резерву, щоб почати повномасштабну війну. "Вони вирішили, що 120 тисяч їм вистачить", – пояснив він.

Зазначимо, що планувалось, що Росія 4 березня оголосить воєнний стан та відкриту мобілізацію. Рішення мали ухвалити на позачерговому засіданні Держдуми. Проте цього так і не сталося.



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