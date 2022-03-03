Про такий крок мовиться вже кілька днів з моменту оголошення цього позачергового засідання. Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін.
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Схоже, що рішення ухвалять
За його словами, сьогодні, 3 березня, Дмитро Пєсков це спростував. Однак, як зазначив правозахисник – там були відмовки, він не сказав прямо, що цього не буде.
Вірити їм не можна – це брехуни, які стверджували, що ніякої війни з Україною не буде, введення військ і так далі. Тому все, що вони кажуть – нічого не вартує,
– заявив Фейгін.
Як зазначив правозахисник, всі говорять по-різному. Водночас в останню хвилину все може змінитися.
Схоже на те, що введення воєнного стану або мобілізації в Росії – так чи інакше ухвалять. Для цього є підстави,
– зауважив Фейгін.
Що буде у разі воєнного стану
Фейгін зазначив, що у випадку введення воєнного стану в Росії ймовірно:
- перекриють кордони;
- припинять дію окремих законів, які забезпечували права громадян;
- введуть жорсткі вимоги щодо ЗМІ.
Обґрунтування закону
Вони все легко обґрунтують цим законом. Скажуть, що є зростаюча загроза через спецоперацію на території України, дії Заходу. ймовірність іноземного вторгнення (оскільки так вони розцінюватимуть спробу забезпечення безпольотної зони над Україною),
– повідомив правозахисник.
Водночас звернення президента Володимира Зеленського до Бухарестської дев'ятки – теж може викликати пряме зіткнення країн, якщо вони (Бухарестська дев'ятка – 24 канал) ухвалять рішення увійти на західну територію України для забезпечення коридорів, чи миротворчої місії.
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Крім того, Фейгін нагадав, що в Росії нікого й ніколи не хвилювало, як до цього поставляться. Ба більше, наскільки це все обґрунтовано.
Вони цю стадію "проїхали", а держдума – орган, який важить не більше, чим клінінгова компанія. Це не парламент у звичайному розумінні слова, а просто набір ідіотів, боягузів, брехунів і грабіжників, які сидять в держдумі, зображуючи парламент,
– зазначив правозахисник.
Навіщо нові призовники
Фейгін також додав, що введенням воєнного стану – обґрунтовуватиметься мобілізація росіян. Водночас з нею – досить складна історія.
За його словами, Росії потрібні нові людські ресурси, безумовно, враховуючи величезну кількість загиблих російських військових в Україні. Крім того, їм потрібно кидати нові сили для продовження бойових дій.
"Це чомусь ігнорувалось. Говорили, що вони не нападуть, бо не мають такої кількості. Ну ось, вони зараз добирають цю кількість, щоб в окупованих територіях залишити гарнізони, створити частини, які контролюватимуть місцеве населення. Власне кажучи, виступатимуть карателями – репресивними органами", – зазначив правозахисник.
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Однак Фейгін зауважив, що Кремль також має продовжувати тримати громадян Росії скореними. Через масштаб держави – усі сили відвернути на Україну вони не можуть, оскільки треба у вуздечці тримати й своє 140-мільйонне населення.
Тому, можливо, я помиляюсь, але ймовірно саме для цього набирають нових призовників, резервістів і так далі,
– підсумував правозахисник.
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