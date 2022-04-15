У них жив миф о "мощи России", – посол рассказал, как Украина меняет Германию

Посол Андрей Мельник заявил, что в Германии жив миф о "мощи России". Поэтому перед войной не хотели предоставлять Украине оружие. По этой же причине возникают трудности со снабжением тяжелого вооружения сейчас.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию отметил, что поставки оружия из Германии были для него лично вопросом чести еще до войны.

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Германию перед войной убеждали, что Украине нужно оружие

Мы пытались раскачать немецкую "машину" и убедить ее в том, что Украине срочно нужно предоставить оружие, не дожидаясь, пока Россия нападет,

заявил Мельник.

Он вспомнил, что за 4 дня до нападения россиян на эмоциях сказал в одном из видеоинтервью, что "если Путин нападет, а Германия до этого не предоставит оружие, то украинцы ему этого никогда не простят".

Оружие было предоставлено только на третий день войны. Но посол очень счастлив, что удалось подготовить почву для этого.

Ему говорили: "Что ты туда лезешь, ты их так не изменишь, они никогда эту позицию не скорректируют, это их матрица". Однако Мельник подчеркнул, что с первого дня верил, что Берлин снимет запрет, только не знал когда.

Потребность в вооружении до сих пор есть, но другая

Теперь уже другой вопрос: Украине нужно тяжелое оружие – танки, тяжелые гаубицы, калибр 155 миллиметров.

Нам удалось убедить Партию зеленых, почти убедили либералов. Но решение будет принимать канцлер Олаф Шольц,

– заметил посол.

А также партия социал-демократов. Это очередной барьер, который придется преодолеть. Мельник заметил, что это партия, которая была против вооружения даже самой Германии.

По словам посла, важно, насколько Шольц может проявить лидерство, убедить скептиков, что Германия не может позволить себе снова тормозить.

Берлин привык верить в "мощь России"

По словам Мельника, немцы спрашивают себя, на чьей стороне окажутся, когда война завершится, когда Украина победит. Ведь потом будут анализировать, кто как помогал стране.

Посол регулярно встречается с руководителями крупнейших немецких компаний, производящих оружие.

"Ситуация сложная, поскольку есть политические препятствия, не до конца решен финансовый вопрос, то есть сколько Германия будет готова помочь нам в закупке этого оружия – как и касательно поставок сейчас и потом", – обьяснил он.

Ведь после войны угроза от России не исчезнет. Украине нужно уже сейчас закупать лучшие системы ПВО, мощные пушки, артиллерийские системы, системы залпового огня.

Я предлагаю, чтобы на уровне канцлера созвали оборонительный саммит с участием всех министерств и решили вопрос, что Германия может дать из запасов Бундесвера, что может начать закупать из вооружений, которые нам нужны,

– сказал Мельник.

Он отметил, что проблема также в том, что в Германии многие не верят, что у России можно выиграть войну.

Ведь у них жив миф о "мощи российского государства", которую просто априори невозможно преодолеть. Это просто как часть их ДНК: "Россия непобедима". Однако понемногу позиция Германии меняется.

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