У оккупантов нигде не будет безопасного тыла, – Зеленский отметил спецоперацию разведчиков

Нашим разведчикам удалась просто фантастическая спецоперация. Они освободили из плена 5 человек, 3 из которых – гражданские.

Украинские герои каждый день пишут историю просто невероятных подвигов. Их уже начинают изучать военные по всей планете.

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У оккупантов никогда не будет безопасного тыла в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил об успехах наших артиллеристов и других героев. В частности, за последние дни враг потерял много своих складов, а из его плена удалось освободить нескольких украинцев.

Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков по защите своей Родины – на порядки сильнее, чем любые их "спецоперации". российские солдаты – и мы это знаем из перехватов их разговоров – откровенно боятся наших Вооруженных Сил,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что россияне продолжают боевые действия исключительно благодаря бездонным запасам старого советского оружия.

"Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают, на нашей земле. Нет и капли смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории", – сказал Зеленский.

Смотрите обращение Зеленского к украинцам на 139 день войны