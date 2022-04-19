У оккупантов ничего не получается, – Гайдай о планах России до Пасхи

У России большие планы до Пасхи, в частности, хочет к этому времени полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Однако у оккупантов ничего не получится.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 канала.

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По его словам, достаточно тяжело делать какие-то прогнозы во время войны, ведь оккупанты накопили сотни единиц техники и имеют 70 тысяч военных.

Но я уверен, что ничего у них не получится. Потому что наши ВСУ не только держатся, но и получают определенное усиление. Детали раскрывать не буду,

– сказал Сергей Гайдай.

По его мнению, на Пасху для Украины будут хорошие новости.

Смотрите полное видео с Сергеем Гайдаем о боях на Донбассе:



К слову, российские войска пытаются идти в контрнаступление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Это подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, крайний предел для российских оккупантов – 24 апреля. они хотят сделать "подарок" своему фюреру к Пасхе.