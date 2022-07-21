У оккупантов паника на Юге Украины: эксклюзивный стрим с Карасем

На ютубе 24 канала сегодня, 21 июля, состоится стрим журналиста Игоря Гаврищака с украинским активистом и военным Евгением Карасем. Главная тема разговора – у оккупантов паника на Юге Украины после точных ударов ВСУ.

В частности, Евгений Карась, который сейчас напрямую воюет против российских оккупантов, расскажет о ситуации на Юге Украины. Известно, что захватчики серьезно напуганы из-за чрезвычайно точных и эффективных ударов, которые наносят ВСУ из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. Кроме этого, на стриме упомянут о недостойных тезках Карася.

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Трансляция разговора Игоря Гаврищака с Евгением Карасем начнется на ютубе 24 канала 21 июля в 20:00. Посмотреть стрим вы можете по ссылке.

Эксклюзивный стрим с Евгением Карасем: смотрите видео

HIMARS регулярно уничтожают оккупантов