У оккупантов паника на Юге Украины: эксклюзивный стрим с Карасем
На ютубе 24 канала сегодня, 21 июля, состоится стрим журналиста Игоря Гаврищака с украинским активистом и военным Евгением Карасем. Главная тема разговора – у оккупантов паника на Юге Украины после точных ударов ВСУ.
В частности, Евгений Карась, который сейчас напрямую воюет против российских оккупантов, расскажет о ситуации на Юге Украины. Известно, что захватчики серьезно напуганы из-за чрезвычайно точных и эффективных ударов, которые наносят ВСУ из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. Кроме этого, на стриме упомянут о недостойных тезках Карася.
К теме По Крымскому мосту и дворцу путина: куда и почему ВСУ смогут бить с HIMARS
Трансляция разговора Игоря Гаврищака с Евгением Карасем начнется на ютубе 24 канала 21 июля в 20:00. Посмотреть стрим вы можете по ссылке.
Эксклюзивный стрим с Евгением Карасем: смотрите видео
HIMARS регулярно уничтожают оккупантов
- Американские реактивные артиллерийские системы HIMARS серьезно уничтожают тылы российских оккупантов. К примеру, только 20 июля во временно оккупированном Херсоне, Чернобаевке и Скадовске раздавались взрывы.
- Недавно ВСУ несколько раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, через который россияне постоянно перевозят боеприпасы, военную технику.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, этот мост нужно обязательно разрушить перед контрнаступлением на Херсон. В таком случае россияне не смогут адекватно "подкармливать" группировки и окажутся в критической ситуации.