Зокрема, Євген Карась, який зараз безпосередньо воює проти російських окупантів, розповість про ситуацію на Півдні України. Відомо, що загарбники серйозно налякані через надзвичайно влучні та ефективні удари, які завдають ЗСУ з американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Окрім цього, на стрімі згадають про негідних тезків Карася.

До теми По Кримському мосту і палацу путіна: куди та чому ЗСУ зможуть бити з HIMARS

Трансляція розмови Ігоря Гаврищака з Євгеном Карасем розпочнеться на ютубі 24 каналу 21 липня о 20:00. Переглянути стрім ви можете за посиланням.

Ексклюзивний стрім з Євгеном Карасем: дивіться відео

HIMARS регулярно нищать окупантів