Зокрема, Євген Карась, який зараз безпосередньо воює проти російських окупантів, розповість про ситуацію на Півдні України. Відомо, що загарбники серйозно налякані через надзвичайно влучні та ефективні удари, які завдають ЗСУ з американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Окрім цього, на стрімі згадають про негідних тезків Карася.
До теми По Кримському мосту і палацу путіна: куди та чому ЗСУ зможуть бити з HIMARS
Трансляція розмови Ігоря Гаврищака з Євгеном Карасем розпочнеться на ютубі 24 каналу 21 липня о 20:00. Переглянути стрім ви можете за посиланням.
Ексклюзивний стрім з Євгеном Карасем: дивіться відео
HIMARS регулярно нищать окупантів
- Американські реактивні артилерійські системи HIMARS серйозно нищать тили російських окупантів. До прикладу, лише 20 липня в тимчасово окупованому Херсоні, Чорнобаївці та Скадовську лунали вибухи.
- Нещодавно ЗСУ кілька разів вдарили по Антонівському мосту в Херсоні, через який росіяни постійно перевозять боєприпаси, військову техніку тощо.
- На думку військового експерта Олега Жданова, цей міст потрібно обов’язково зруйнувати перед контрнаступом на Херсон. У такому випадку росіяни не зможуть адекватно "підживлювати" угруповання і опиняться в критичній ситуації.