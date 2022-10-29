Российский генерал умолял роту вернуться на позиции на поле боя, – ISW

248 полномасштабных дней Украина противостоит российской агрессии. Вооруженные Силы нашей страны проводят контрнаступательные действия по разным направлениям и наносят врагу немалые потери.

У российской армии есть серьезные проблемы с личным составом. На некоторых направлениях оккупанты отказываются занимать свои позиции – командиры умоляют их это сделать, сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Какая ситуация в Восточной Украине: данные ISW

Российские источники утверждали, что 28 октября:

украинские войска продолжали контрнаступательные действия в направлении Сватово и Кременной;

российские войска отразили украинский штурм в направлении Берестового Харьковской области;

российские силы также совершили штурм возле Куземовки Луганской области;

огонь российской артиллерии отразил попытки продвижения украинцев в направлении Нижней Дуванки в районе Кисловки и Орлянки в Харьковской области;

российские войска отразили украинские штурмы к северо-западу от Кременной близ Червонопоповки.

Как отметили в ISW, они не могут независимо проверить заявления российских источников об украинских нападениях на Востоке Украины 28 октября. При этом украинский Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили контратаки России к западу от Лисичанска в районе Белогоровки и к западу от Сватового вблизи Андреевки, Луганской области.

Генералы умоляют оккупантов возвращаться на позиции

В Институте изучения войны предполагают, что российские войска могут иметь постоянные кадровые проблемы в районе Сватово – Кременная. По словам российского милблогера, в районе Сватово – Кременная российские силы только начинают укреплять свои оборонительные позиции, а также он заявил, что есть случаи отказа личного состава от приказов.

Милблогер также утверждал, что был свидетелем того, как российский генерал умолял российскую роту вернуться на позиции на поле боя вдоль линии Сватово – Кременная. По всей видимости, проблемы с личным составом останутся в этом районе, поскольку российские силы продолжают полагаться на сильно деморализованные подразделения и плохо обученный мобилизованный персонал для стабилизации линии фронта на востоке Харьковской и западной Луганской областей.

Заметьте – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по поводу 248 дня войны: смотрите видео