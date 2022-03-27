У оккупантов сейчас три задания, – Арестович
Источник:ютуб-канал Alexey Arestovych
Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о задачах российских оккупантов в войне против Украины. Арестович утверждает, что у врага сейчас три задания.
Враг хочет добить Мариуполь
Об этом советник главы ОП сказал во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным. Он заявил, что первая задача оккупантов – это окружить украинских военных в зоне ООС.
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Второй задачей, как говорит советник главы ОП, является разрушение и захват Мариуполя, который оказался в блокаде. Третья задача оккупантов, по его словам, удержание южных регионов Украины.
Арестович подчеркнул, что враг больше не совершает наступление, а пытается удержать оккупированные города.
Первое – это попытка окружить нашу группировку в зоне ООС. От Изюма были брошены главные силы. Добить и захватить Мариуполь. Удержать юг. Речь о наступлении уже не идет, а об удержании юга, Херсона,
– сказал советник руководителя ОП.
Он добавил, что враг отказался от наступления на Запорожье, Харьков, Одессу, Николаев и Киев.
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