У окончания войны есть 3 сценария, но всем в Украине будет плевать на амбиции России

Украина остается целой даже при условии временной потери части территорий (если такое будет).

Мечта Путина о капитуляции Украины растаяла

Это страна, которой после этого этапа войны реально будет плевать на амбиции России и фактор российской угрозы. Украина будет с этим жить, она это будет иметь в виду, но она не будет бояться.

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Несколько вариантов развития событий в регионе. Предположим, вариант первый, идеальный для России – капитуляция Украины. Учитывая, что Россия уже отползла от Киева, от Сум, скорее всего, отползет от Харькова, скорее всего, не выйдет все на Донбассе, капитуляции уже не будет.

Это вариант, на который рассчитывали в Кремле. Вариант, считавшийся реальным в Германии, во Франции, еще в ряде государств. Почему перед началом войны активно ездили эмиссары, предлагали Украине сдаться и идти на компромиссы с РФ? Этого уже не будет. Соответственно, усиление России в регионе уже не будет.

Ничья с пощечиной для России

Вариант второй – договор о прекращении огня, какие-то гарантии, но когда ни одна из сторон не получает своего. Украина не выходит на старые границы (т.е. с Донбассом и Крымом), Россия не получает влияния на Украину, свой контроль.

Фактически передышка. И одно и другое государство не получили свое. Причем для России такая пощечина будет стоить очень дорого, потому что если Россия не дожала Украину, но при этом продемонстрировала свою агрессию – это сигнал для соседей.

Казахстан, государства Средней Азии, государства Кавказа и сама Беларусь – они будут искать любой удобный момент для того, чтобы отползти подальше от такого соседа. И если в результате этой договоренности Россия начнет сжиматься в себе, то есть заниматься внутренними проблемами – они будут отползать.

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Поражение с жаждой реванша

И наконец, третий вариант – когда российские элиты, часть российского населения воспримут эти договоренности как поражение.

Повторю: и второй, и третий вариант – для России это передышка, возможность собраться с силами. Россия попытается пойти еще раз. Либо политически, либо политико-экономически, либо военным образом тоже. Но, с другой стороны, Украина будет готова к этому. После этого с каждым новым наступлением результаты для России будут все хуже.

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