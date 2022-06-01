У окружения Путина до сих пор не закончился кокс
1 июня 2022 , 08:45Читати новину українською
Источник:фейсбук Виктора Шлинчака
Ну а что, теперь все становится на свои места в головах российских политиков. Оказывается, Польша напала на Украину, оккупировала западную часть (говорит Патрушев).
Басни из наркотического тумана
Логично. Что же в таком случае должна была делать Москва? Конечно, увольнять Украину.
Важно Мы близки к пику войны, и будет легче, но не забывайте о самом страшном
При этом – бороться с НАТО, развернувшей сеть биолабораторий, и ввести денацификацию против преступного Запада.
Патрушеву померещилась "оккупация" западных областей Украины Польшей / Фото UAinfo
У них кокс, вижу, до сих пор не кончился. Еще через месяц они и эту басню перепишут. Точно будет что-то об НЛО и пришельцах.
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