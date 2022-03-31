В боях под Черниговом погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной

Муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной погиб в боях под Черниговом. Известно, что в бойца попал вражеский снаряд.

30 марта под Черниговом погиб муж парламентария Богдан. О печальной вести Стефанишина сообщила утром 31 марта.

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Мой любимый муж Богдан погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей,

– рассказала политик.

Ольга Стефанишина отметила, что в ближайшее время не будет на связи, ведь будет находиться в это сложное время с детьми.

"Мне очень больно. С*ка война", – добавила парламентарий.



Ольга Стефанишина с семьей / Фото с фейсбук-страницы парламентария

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