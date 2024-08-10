Инцидент произошел в понедельник, 5 августа. Судно обнаружили примерно в 48 километрах к юго-востоку от перевала Амукта.

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Судно находилось в пределах исключительной экономической зоны США

В Штатах сообщили, что российское судно "направлялось в международных водах, но все еще находилось в пределах исключительной экономической зоны США": она простирается на 370 километров от береговой линии США.

Корабль береговой охраны не выходил на связь с россиянами. Впрочем, американцы следили за ними, когда их корабль двигался на восток.

Мы сопровождали корабль, чтобы убедиться, что интересы США в морской среде вокруг Аляски не нарушаются,

– сказал командир эсминца "Алекс Хейли" Стивен Балдовски.

В AP добавили, что в июле береговая охрана во время патрулирования также заметила 4 китайских военных корабля к северу от перевала Амчитка на Алеутских островах в международных водах. Они тоже находились в исключительной экономической зоне США.