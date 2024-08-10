Інцидент стався у понеділок, 5 серпня. Судно виявили приблизно за 48 кілометрів на південний схід від перевалу Амукта.

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Судно перебувало в межах виключної економічної зони США

У Штатах повідомили, що російське судно "прямувало в міжнародних водах, але все ще перебувало в межах виключної економічної зони США": вона простягається на 370 кілометрів від берегової лінії США.

Корабель берегової охорони не виходив на зв'язок із росіянами. Втім, американці слідкували за ними, коли їхній корабель рухався на схід.

Ми супроводжували корабель, щоб переконатися, що інтереси США в морському середовищі навколо Аляски не порушуються,

– сказав командир есмінця "Алекс Хейлі" Стівен Балдовскі.

У AP додали, що у липні берегова охорона під час патрулювання також помітила 4 китайські військові кораблі на північ від перевалу Амчітка на Алеутських островах у міжнародних водах. Вони теж перебували у виключній економічній зоні США.