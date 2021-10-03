В Польше 10-летняя девочка пришла в школу пьяной с алкоголем в рюкзаке

В городе Ломжа, что на северо-востоке Польши, случился шокирующий инцидент. 10-летняя девочка пришла в школу на уроки пьяной.

Местные правоохранители уже подтвердили эту информацию. Сейчас они выясняют, где такая юная школьница могла взять алкоголь.

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Алкотестер показал 0,5 промилле

По предварительной информации, девочка распивала алкогольный напиток прямо в школе. Впрочем, какой именно – н е сообщается. Работники учебного заведения заметили у ребенка признаки опьянения. Обследование проводили в присутствии его законного опекуна. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови школьницы достигал 0,5 промилле. Более того, в ее рюкзаке была еще выпивка. Теперь это дело будет рассматривать суд по семейным делам Польши.

Возмутительные инциденты в Украине

В конце августа сеть шокировало видео с пляжа в курортной Кирилловке. На нем видно, как маленький мальчик пьет пиво, а рядом – о бщаются взрослые. Вероятно, они настолько отвлеклись на разговор, что не замечали, что он делает. Впрочем, впоследствии один из мужчин обратил внимание на ребенка и забрал у него бутылку.

Ранее в Харькове тетя научила 7-летнюю девочку курить кальян и "щеголяла" этим в соцсетях. Женщина показывала ей не только как вдыхать дым, но и как выполнять различные трюки. Ведь на видео видно, как ребенок постукивает пальцем по щеке, чтобы выпускать дым в форме колец. "Родители позволили", – оправдывалась горе-тетя.