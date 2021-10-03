Місцеві правоохоронці вже підтвердили цю інформацію. Наразі вони з'ясовують, де така юна школярка могла взяти алкоголь.

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Алкотестер показав 0,5 проміле

За попередньою інформацією, дівчинка розпивала алкогольний напій прямо у школі. Втім, який саме – не повідомляють. Працівники навчального закладу помітили у дитини помітили ознаки сп'яніння. Обстеження проводили у присутності її законного опікуна. Алкотестер показав, що вміст алкоголю у крові школярки сягав 0,5 проміле. Ба більше, у її рюкзаку була ще випивка. Тепер цю справу розглядатиме суд із сімейних справ Польщі.

Інші обурливі інциденти

Наприкінці серпня мережу шокувало відео з пляжу в курортній Кирилівці. На ньому видно, як маленький хлопчик п'є пиво, а поруч – спілкуються дорослі. Ймовірно, вони настільки відволіклися на розмову, що не помічали, що той робить. Втім, згодом один із чоловіків звернув увагу на дитину й забрав у нього пляшку.

А у Харкові тітка навчила 7-річну дівчинку курити кальян й "хизувалася" цим у соцмережах. Жінка показувала їй не лише, як вдихати дим, але і як виконувати різні трюки. Адже на відео видно, як дитина постукує пальцем по щоці, аби випускати дим у формі кілець. "Батьки дозволили", – виправдовувалася горе-тітка.