Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, у Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Юрия Бойко было бы мало шансов победить по одной причине.

В эфире 24 канала ведущий эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова Алексей Розумный. Он объяснил, что помешать их победе может любой новый политик, который тоже решит баллотироваться.

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"Многие политические тяжеловесы, это касается и Бойко, и Порошенко, и Тимошенко – они имеют достаточно высокий антирейтинг, низкое доверие в обществе. Я не думаю, что кто-то из этой тройки лидеров политических сил способен выиграть второй тур президентских выборов, если они будут конкурировать с какими-то новыми системными политиками, к примеру как Зеленский", – сказал Розумный.

Он отметил, что такие новые политики, как президент Зеленский, могут появляться и дальше.

Мы не знаем, какими будут политические обстоятельства и какие новые политические проекты будут появляться в случае приближения реальных выборов,

– отметил эксперт.

Все рейтинги при опросе условны

В Центре Разумкова опубликовали результаты нового опроса. Согласно ему, снижается количество людей, которые готовы снова проголосовать за Владимира Зеленского. Однако эксперт Алексей Розумный отметил, что сейчас президентская кампания не проходит, а потому все эти рейтинги, которые формируются благодаря опросу граждан, – условные.

"Когда людям задают вопрос, как бы они голосовали – им предлагают различные альтернативы. Перечень кандидатов очень ограничен, ведь мы не знаем, кто будет участвовать в выборах, если бы они состоялись. Для того, чтобы более объективно оценивать потенциал определенного политика, стоит ориентироваться на уровень доверия общества к нему", – подытожил Розумный.



Кого б украинцы выбрали президентом / Инфографика 24 канала