Якби президентські вибори відбулись найближчим часом, у Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Юрія Бойка було б мало шансів перемогти через одну причину.

В ефірі 24 каналу провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Олексій Розумний. Він пояснив, що завадити їхній перемозі може один новий політик, який теж вирішить балотуватися.

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"Багато політичних важковаговиків, це стосується і Бойка, і Порошенка, і Тимошенко – вони мають доволі високий антирейтинг, низьку довіру в суспільстві. Я не думаю, що хтось із цієї трійки лідерів політичних сил здатні виграти другий тур президентських виборів, якщо вони конкуруватимуть з якимись новими системними політиками, до прикладу як Зеленський", – сказав Розумний.

Він зауважив, що такі нові політики, як президент Зеленський, і далі можуть з'являтись.

Ми не знаємо, якими будуть політичні обставини і які нові політичні проєкти з'являтимуться у випадку наближення реальних виборів,

– зауважив експерт.

Всі рейтинги, які з'являються через опитування, умовні

У Центрі Разумкова опублікували результати нового опитування. Згідно з ним, знижується кількість людей, які готові знову проголосувати за Володимира Зеленського. Однак експерт Олексій Розумний зазначив, що зараз президентська кампанія не відбувається, а тому всі ці рейтинги, які формують завдяки опитуванню громадян, – умовні.

"Коли людям ставлять питання, як би вони голосували – їм пропонують різні альтернативи. Перелік кандидатів дуже обмежений, адже ми не знаємо, хто братиме участь у виборах, якби вони відбулись. Для того, щоб більш об'єктивно оцінювати потенціал певного політика, варто орієнтуватись на рівень довіри суспільства до нього", – підсумував Розумний.



Кого б українці вибрали президентом / Інфографіка 24 каналу